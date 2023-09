Gänseliesel und Spielmann Am Monheimer Rheinufer glücklich vereint

Diesmal hätte der Spielmann mit der Fidel schon sehr lange Beine haben müssen, um zu Fuß durch den Rhein zu waten, wie es der Monheimer Sage nach im Dürre-Jahr 1615 geschah. Doch wozu gibt es das Piwipper Bötchen, und so konnte die Gänseliesel den vom Dormagener Ufer herübergeschipperten Burschen an diesem Sonntag glücklich in ihre Arme schließen. Seit 46 Jahren zelebriert die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) diese Zusammenkunft unter dem Motto „Spielmann hol‘ über!“. Derzeit bekleiden die Rollen des Traditionspaars Sebastian Wadenpohl und Lisa Volmer. Eine Blaskapelle gab den beiden am Rheinufer unterhalb des Geysirs ein Ständchen. Die Funkenkinder der Altstadtfunken und die „Gänselieschen und Spielmänner“ der Gromoka tanzten vor Freude, die Sitzungspräsidenten Heinz Blank und Moritz Peters moderierten, die DLRG half wegen des kurzfristigen Hochwassers beim Anlegen. Das Schauspiel erinnert an die Liebe zwischen dem Gaukler und der Monheimer Voigtstochter. Diese Liebe wurde der Sage nach ein Opfer der kirchlichen Inquisition, weil der Rhein-Durchquerer nach Verfolgung als „Hexer“ für immer das Weite gesucht haben soll. Die Gromoka lässt diese Liebe seit 1977 jedes Jahr Anfang September wiederaufleben – mit glücklichem Ende.