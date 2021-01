Skulpturenpark : Skulpturen bleiben nachts beleuchtet

Monheim Die illuminierten Fabelwesen an der Vorderseite der Kulturraffinerie K 714 (Reinpromenade) sind noch bis zum 25. Januar zu sehen und leuchten die ganze Nacht.

(og) Und weil der Zuspruch so groß ist, bleiben die Lichter – anders als ursprünglich angekündigt – die ganze Nacht über an, teilen die Kulturwerke Monheim mit. Einhorn, Hirsch, Fuchs und Kissing-Tree bleiben also noch eine Weile präsent. Sie sind von der Rheinpromenade aus zu sehen. Das Besondere: Besucher können Teil des Lichtskulpturenparks werden, denn eine Berührung und ein inniger Kuss am Kissing-Tree bringen den ungewöhnlichen Baum zum Leuchten. „Die Begeisterung für den Lichtskulpturenpark ist ungebrochen“, sagt Kulturwerke-Sprecher Sven Dreyer.