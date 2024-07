Neueröffnung Wie der neue SKFM-Laden Monheims zweites Herz werden soll

„Offiziell geschlossen haben wir unseren alten Standort gegenüber vom Rathaus seit Ende Juni“, erklärt Sozialpädagogin Daniela Prehn. Da waren die Renovierungen am neuen Standort schon mitten in Gange. Gefunden und hergerichtet wurde der neue Laden in Kooperation mit der Stadt Monheim. Die Wahl fiel auf eine Halle an der Delitzscher Straße. „Da war ursprünglich ein Getränkehandel drin, dann eine Sattlerei“, erzählt Prehn. „Es war eine leere, verschmutzte Halle.“