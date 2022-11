Monheim: SKFM-Kitas feierten St. Martin​

Monheim Zwei große Martinszüge machten sich in den vergangenen Tagen auf den Weg durch Monheim und Baumberg. In den SKFM-Kitas bliebt man lieber unter sich.

Die Coronaschutzbestimmungen haben die Elternarbeit in den Einrichtungen in Trägerschaft des SKFM beeinträchtigt, sagt Geschäftsführer Caspar Offermann. Da es auch nach deren Aufhebung schwierig war, die Eltern wieder an die Einrichtungen zu binden, habe man beschlossen, sich in diesem Jahr nicht dem großen St. Martinszug anzuschließen, sondern jeweils eigene beschauliche Feiern abzuhalten. „Wir wollten das Wir-Gefühl stärken“, so Offermann.