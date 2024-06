Preisverleihung in Baumberg SKFM erhält Ingeborg-Friebe-Ehrenamtspreis

Zur diesjährigen Verleihung des Ingeborg-Friebe-Ehrenamtspreises der SPD Monheim, konnte Alexander Schumacher im Bürgerhaus Baumberg zahlreiche Gäste, neben Parteifreunden auch Vertreter früherer Preisträger wie dem Martins-Komitee Baumberg oder der Kulturinitiative Rhein-Rock, begrüßen. „Das Ehrenamt ist der berühmte Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Monheimer Stadtrat, der zugleich bedauerte, dass ehrenamtliches Engagement in Monheim zunehmend durch die städtische Verwaltung übernommen werde, mit dem Effekt, dass dadurch ein Konsumverhalten gefördert würde. Ebenso bedauerte er, Ingeborg Friebe als Namensgeberin des Ehrenamtspreises entschuldigen zu müssen. Die mittlerweile 92-jährige Ex-Bürgermeisterin sei aktuell gesundheitlich nicht in der Lage, an der Feier teilzunehmen.