Monheim : Umspannwerk soll an den Stadtrand

Monheim Dazu wird der Regionalplan geändert: 18 Hektar Land werden Gewerbefläche.

Das Monheimer Umspannwerk soll von der Innenstadt an die Grenze zu Leverkusen rücken, östlich des Bayer Pflanzenschutzzentrums. Das hat der Planungsausschuss jetzt einstimmig beschlossen. Die Verlegung des Umspannnwerks ist Teil der Stadtentwicklung. Sie soll in der Innenstadt neuen Raum schaffen. Um dieses Projekt umzusetzen, hat die Stadt eine Änderung im Regionalplan beantragt. Etwa 18 Hektar (180.000 Quadratmeter) Fläche sollen in Gewerbe- und Industriefläche umgewandelt werden. Heute ist sie als landwirtschaftliche Nutzfläche und Waldfläche ausgewiesen. „Das ist mit dem Kreis Mettman und der Bezirksregierung bereits abgestimmt“, erläutert Monheims Chefplaner Thomas Waters. Auch habe Bayer großes Interesse daran, von dem neuen Umspannwerk mit Strom versorgt zu werden, ebenso wie an der Option einer Betriebeserweiterung. Die Stadt Monheim kann an dieser Stelle dann weiteres Gewerbe ansiedeln. Das Umspannwerk selbst würde nur etwa 3000 bis 4000 Quadratmeter ausfüllen.