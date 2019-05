Monheim : SG Monheim eröffnet neue Sporthalle

Gymnastiklehrerin Iris Bratvogel bot bei der Einweihung der neuen Sporthalle an der Lichenberger Strasse eine Kostprobe ihres Trainignsprogramms. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Sie wird für Fitnesskurse und den Tanzsport genutzt werden. Nur die Spiegelwand fehlt noch. Kampfsportler trainieren im Obergeschoss.

Von Cristina Segovia Buendía

Lange hatten die Sportler der Stadt auf die neue Halle am Heinrich-Häck-Stadion gewartet. Nun wurde sie feierlich, mit einem kleinen Festakt von der Sportgemeinschaft Monheim, eingeweiht. Kein roter, dafür aber ein sportlich grüner Teppich führt die Besucher der Eröffnung am Wochenende in die neue 400 Quadratmeter große Halle. Im Laufe des Tages werden hier diverse Sportgruppen Kostproben des vielfältigen Kursangebots präsentieren. Der Geruch nach neuem Holz schwebt noch in der Luft, der Boden leuchtet streifenfrei in einem hellen, blaugrauen Ton und aus der neuen Musikanlage schallen satte Klänge. „Es ist toll geworden“, lobt Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Göbel in seiner Eröffnungsrede.

Bereits 2013 hatte der Stadtrat beschlossen, in 2015 einen Ersatz für die Anton-Schwarz-Halle zu bauen. Doch weil sich der Abriss der Hauptschule bis ins Jahr 2017 verzögerte, geriet auch der Baubeginn der neuen Sportstätte am Stadion in Verzug. Nach 16 Monaten Bauzeit und einer Gesamtinvestition von 2,6 Millionen Euro stehen die neuen Nutzer, allen voran die Mitglieder der Sportgemeinschaft Monheim, endlich in der neuen Halle. „Die Resonanz der Mitglieder war bislang super“, berichtet Göbel. „Vor allem freuen sie sich, dass wir endlich eine vernünftige Musikanlage haben.“ Genutzt werden soll die Halle nämlich für Fitnesskurse und den Tanzsport. Dafür ist auch eine 27 Meter lange Spiegelwand vorgesehen, die bei der offiziellen Eröffnung noch nicht zu sehen ist. „Es gab leider Probleme. Die beauftragte Firma hat eine Spiegelwand mit falschen Maßen geliefert“, so Göbel.Dafür ist auf der oberen Etage alles einsatzbereit: Im etwa 100 Quadratmeter großen Gymnastikraum werden die Kampfsportler, die bislang in der Halle der Lottenschule trainierten, eine neue Heimat finden. Die vier Umkleiden mit den Duschen stehen auch den Fußballern von Inter Monheim zur Verfügung. Auch mit den Schulen wird sich die SG Monheim weiterhin arrangieren müssen, denn nach dem Abriss der beiden Hallen des Schulzentrums an der Lottenstraße werden auch die Schulen die neue Halle nutzen. Solange herrscht bei der SG Monheim bei einigen stark nachgefragten Kursen, wie dem Mutter-Kind-Turnen, Aufnahmestopp. „In Summe stehen uns zwar genügend Hallenzeiten zur Verfügung“, sagt Göbel, „doch leider herrscht eine große Konkurrenz bei gewissen Uhrzeiten.“

Info Mitgliederstärkster Verein in Monheim Mit insgesamt 2700 Sportlern ist die SG Monheim der mitgliedsstärkste Verein der Stadt. Davon sind etwas über 1500 Mitglieder Kinder bis 14 Jahre.

Das Heinrich-Häck-Stadion soll bis einen neuen Kunstrasen und eine neue Laufbahn, sowie neue Umkleiden erhalten. Kosten: rund 1,6 Millionen Euro.