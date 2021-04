SG Monheim : SG Monheim bietet neues Online-Sportangebot

Monheim Bei der Sportgemeinschaft Monheim (SGM) beginnen am Montag, 12. April, wieder neue Online-Kurse.

(og) Neben einem Angebot für den gesunden Rücken: „Rückenfit“, montags um 10 Uhr, findet ein Bewegungskurs nur für Frauen: „Fit und Fun“, mittwochs um 10 Uhr, statt. Wer den ganzen Körper trainieren und dem Rücken Gutes tun will, ist bei „Pilates“ richtig: dienstags um 10 Uhr und mittwochs um 19 Uhr. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Tanzangebot: „Jazzdance“ dienstags um 17.15 Uhr für die 14- bis 20-Jährigen, und donnerstags um 17.15 Uhr für die 9- bis 14-Jährigen. „Gymnastik für alle“ gibt’s montags um 17 Uhr; Infos unter Tel. 02173 54843, Mo-Fr von 9.30 bis 11.30 Uhr, oder per Mail an vorstand@sgm-monheim.de