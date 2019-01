Monheim: Diese Touristenziele werden ausgebaut

Monheim Ob Heimatmuseum, Haus Bürgel oder Aalschokker: 2019 werden viele Museumsprojekte angepackt. Und es gibt einen neuen Internet-Auftritt.

Haus Bürgel Am Mittwoch hat die Stadt mit der NRW-Stiftung einen Vertrag über Vertrieb und Weiterentwicklung von Haus Bürgel abgeschlossen. Das Museum im ehemaligen Kastell, das einst auf der Grenzlinie des römischen Imperiums lag, soll ausgebaut und Unesco-Weltkulturerbe werden. „Der Antrag ist in Arbeit“, informiert Dageroth. „2021 wollen wir uns bewerben.“ Bis dahin müssen die Umbauarbeiten fast abgeschlossen sein. So ist geplant, über dem Pferdestall einen Multifunktions-Saal für Wechselausstellungen und Vorträge zu bauen. „Noch ist das eine Scheune.“ Die Biologische Station im Haupthaus soll ins Erdgeschoss ziehen, die Familie Reuter verlegt ihre Wohnung in die erste Etage.