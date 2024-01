Serien-Einbrecher vor Gericht 26.000 Euro Schaden bei McDonald’s in Baumberg

Schwerer gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Diebstahl, zum Teil verübt auch in Monheim – dies wirft die Staatsanwaltschaft einem in Ratingen lebenden Rumänen vor. Der 56-Jährige soll sich mit teils noch unbekannten Mittätern vor Mai 2020 dazu entschlossen haben, sich „durch die arbeitsteilige Begehung von Diebstahlstaten“ eine Einnahmequelle zu verschaffen. So steht es in der Anklageschrift, die seitenweise all das auflistet, was nun ab Donnerstag, 2. Februar, am Düsseldorfer Landgericht in der Beweisaufnahme auf den Richtertisch kommt. Die Kammer hat bis zur Urteilsverkündung am 7. März sieben Verhandlungstage festgesetzt.