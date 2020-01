Stadtgespräch : Senioren-Union besichtigt Salzbergwerk

Monheim Auch das Königssee-Echo entzückt die Monheimer.

Ziel einer Mehrtagesfahrt der Monheimer Senioren-Union waren die oberbayrischen Seen: Tegernsee, Chiemsee, Schliersee und der Königssee. Die Schifffahrt auf dem Königssee war ein erstes Highlight. Erlebten die Reisenden doch das berühmte Königssee-Echo durch den mitfahrenden Trompeter. Das Salzbergwerk in Berchtesgaden wurde besucht, der Chiemsee mit der Fraueninsel, und als kultureller Höhepunkt stand der Besuch im Königsschloss auf Herrenchiemsee an. Viel Spaß gab es dann bei einem Bayrischen Abend, für den sich die Mitglieder in zünftiger Bayrischer Trachtenkleidung präsentierten. Die Heimfahrt wurde in bester und entspannter Laune angetreten. Wer an den vielen interessanten Unternehmungen und Zusammenkünften teilnehmen will, der informiert sich problemlos auf der Homepage der Senioren-Union unter www.senioren-union-monheim.de.