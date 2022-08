Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann : „Wir brauchen keinen Oldie-Beauftragten“

Monheim Wie steht es mit der Monheimer Politik für Senioren? Darüber wurde jetzt im Ausschuss für Inklusion und Soziales diskutiert. Ein Aktionsplan soll 2023 neu aufgelegt werden.

Als „weitestgehend abgearbeitet“ bezeichnete Bürgermeister Daniel Zimmermann das Maßnahmenpaket und verwies auf die Gründung des MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH, mit dem der Fachärztemangel beseitigt werden sollte. Die Organisation privater Hilfeleistungen sei mit der Einführung der ZWAR-Netzwerke in Baumberg und in Alt-Monheim in die Wege geleitet worden. Nicht zuletzt sei mit der Realisierung des Wohnquartiers Unter den Linden bezahlbarer Wohnraum geschaffen worden.

Niemand in der Stadtverwaltung sei für die Altenhilfe im engeren Sinne tätig, erklärte er, diese falle in die Zuständigkeit des Kreises Mettmann. Im Sozialen Dienst, der Menschen in schwierigen Lebenslagen niederschwellig unterstützen solle, arbeiteten drei Mitarbeiter. Zudem zahlten die Mitarbeiter des Sachgebietes SGB VIII auch Sozialhilfe-Leistungen an Senioren aus.