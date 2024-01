Verkehrsunfall in Monheim Senior kollidiert mit Gegenverkehr

Monheim · In Monheim kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

10.01.2024 , 17:33 Uhr

Ein Monheimer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Polizei Mettmann

Ein 74-Jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall. Der Monheimer war mit seinem Kleintransporter, einem Nissan NV200, auf der Straße „Am Kielsgraben“ in Richtung Rheinuferpromenade unterwegs. Als er nach links in die Hans-Georg-Schukat-Straße abbiegen wollte, stieß er im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug der Marke Mercedes zusammen. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer, der ebenfalls aus Monheim kommt, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Dadurch waren die Autos nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den verursachten Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Der 74-jährige Unfallverursacher gab an, keinen Gegenverkehr wahrgenommen zu haben, da er von der Sonne geblendet wurde. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

(amro)