Rosa Parks Schule Monheim Sekundarschule schließt nach zwölf Jahren

Das war’s: Nach nur zwölf Jahren ist die Rosa Parks Schule schon wieder Geschichte. Gestartet im Schuljahr 2012/13, um in Zeiten der Veränderung mit einem neuen Konzept die klaffende Lücke durch den Wegfall von Haupt- und Realschule zu füllen, schließt die Monheimer Sekundarschule in diesem Sommer nun endgültig ihre Türen. Eine Schulform, die durch ihr neues, integratives Konzept in einem deutlich kleineren Schulsystem nicht nur die Schüler intensiver und individueller betreute und förderte, sondern ihnen auch möglichst lange alle Chancen der Entwicklung offenhielt.