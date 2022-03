Konzert in Monheim : Schwungvoll und charmant in den Frühling

Hans Schnitzler vom Marienkapellen-Verein kann für Konzert im April wieder die Kapelle holen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das 141. Konzert des Vereins Marienkapelle war ein Leckerbissen – mit dem Musikerinnen-Duo Felissimo.

Von Isabel Klaas

Endlich wieder Live-Musik hören – und dann auch noch so schwungvoll und charmant von zwei jungen Musikerinnen präsentiert, dass wohl keiner der gut 80 Zuhörer seine Entscheidung für den eher düsteren Saal der VHS bereute, während draußen strahlend die Sonne ihr Bestes tat. Zum 141. Konzert der Reihe „Klangwellen 714“ hatte der Verein der Marienkapelle eingeladen. Leider nicht in die Kapelle, wie der Vorsitzende des Vereins Hans Schnitzler bedauerte. Diese sei nach Corona noch nicht freigegeben worden. Er hoffe aber dringend darauf, zügig die Konzertreihe wieder in der einzigartigen Atmosphäre des Gotteshauses anbieten zu können.

Dennoch versetzten Felicia Meric und Simone Droick als Duo Felissimo ihr junges und altes Publikum in Begeisterung und eine Stimmung, die zumindest für eine kurze Zeit die fürchterlichen Geschehnisse in der Welt in den Hintergrund drängten. Die ungewöhnliche Kombination von Violoncello und Knopfakkordeon ersetzte bei temperamentvollen Balkan-Tänzen und Volksliedern aus dem östlichen Europa ein ganzes Orchester. Der Titel des Konzerts „Selten so gehört“ entsprach der Realität.

Der Auftakt Jahreszeiten gemäß gewählt: „First day of spring“ – von dem Polen Pawel Baranek für ein Akkordeon Trio geschrieben, lässt den Frühling enorm temporeich ausbrechen. Das gelang auch dem Musikerinnen-Duo mitreißend. „Wir wussten während der langen Corona-Pause nichts Richtiges zu tun. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal Musik zusammen“, erklärte Simone Droick schlicht zu Beginn der Veranstaltung. Das Experiment ist gelungen. Das Zusammenspiel klappte famos, die Einsätze und Schlusspunkte funktionierten auf Blickkontakt und Kopfnicken. Mit einer kleinen Einführung machten die Musikerinnen dem Publikum die bulgarischen und polnischen Komponisten bekannt. Erklärten auch in welcher Instrumenten-Besetzung die Konzertliteratur normalerweise zu hören ist.