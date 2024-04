Lesungen, Gespräche und Kulinarik Schweden steht im Mittelpunkt der Monheimer Europawochen 2024

Zurzeit läuft die Ausstellung „Images that change the world“. Es ist eine Leihgabe der schwedischen Botschaft in Berlin. Im Fokus steht Diversität, Vielfalt und Gleichberechtigung in der schwedischen Gesellschaft. Anhand von 15 Exponaten wird das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen dargestellt, das in Schweden eine lange Tradition hat. Die Ausstellung wird bis zum Ende der Europa-Wochen in den Räumen der VHS an der Tempelhofer Straße 15 zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.