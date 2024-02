Monheim Kinderprinzen singen ihre jecke Version von „Marie“

MONHEIM · „Mer klebe am Lebe‘ un nit an d’r Straß‘“ reimen die Baumberger Jecken in dieser Session. Springlebendiger Beweis: das Schunkelnde Bürgerhaus, in dem viele örtliche Garden auftraten. Auch das Prinzenpaar ist dem Baumberger Karneval verbunden.

04.02.2024 , 15:54 Uhr

Der Frauenchor Schwarfheim trat in individuellen Kostümern auf und sang die Karnevals-Klassiker „Viva Colonia“ und „Kölle Alaaf“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Pauline Gutmann