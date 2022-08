Monheim Bombendrohung : PUG: Dank für Hilfe in der Not

Monheim In einem offenen Brief dankt die Schulleitung für die breite Hilfsbereitschaft von Nachbarn, OHG und Firmen.

(elm) Die Leitung der Peter-Ustinov-Gesamtschule hat sich in einem offenen Brief an ihre Nachbarschaft und Helfer in der Not gewandt. Darin bedankt sie sich für die breite Hilfsbereitschaft, die Lehrer und Schüler am vergangenen Freitag erlebten, als die Gesamtschule wegen einer Bombendrohung evakuiert werden musste. Diese hätten nämlich bei extrem hohen Temperaturen an den Sammelplätzen wie dem Pfarrer-Franz-Böhm-Haus, Iltisstraße /Ecke Marderstraße und dem Parkplatz Wachtelstraße / Ecke Opladener Straße ausharren müssen, so Schuleiter Ralf Sänger.