Update Kriminalpolizei ermittelt Schulhausmeister bei Messerattacke in Monheim schwer verletzt

In Monheim ist am frühen Freitagmorgen auf dem Gelände der Winrich-von-Kniprode-Schule in Baumberg der 52-jährige Schulhausmeister mit einem Messer schwer verletzt worden – Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. . Ein 56-jähriger Tatverdächtiger, der ebenfalls ein städtischer Bediensteter ist, wie die Stadt Monheim mitteilt, wurde festgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte es gegen 6.25 Uhr einen Streit zwischen den Männern an der Winrich-von-Kniprode-Schule gegeben.