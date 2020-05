Monheim Hygieneartikel für Schulen : 245.000 Euro für die Handhygiene

Monheim Alle Schulen wurden mit Seife- und Handtuchspendern ausgestattet, auch in den Klassenräumen. Gebäudemanager Michael Lobe weist Laschets Kritik an Kommunen zurück. Hygieneartikel seien immer noch Mangelware.

(elm) Auf 245.000 Euro beläuft sich eine der vielen Positionen im 1. Nachtragshaushalt für den Haushalt 2020 der Stadt Monheim, der der Corona-Krise geschuldet ist. Für diesen Betrag hat das Gebäudemanagement Seife- und Handtuchspender angeschafft, damit am Donnerstag – gemäß den Vorgaben des Landes – der Schulbetrieb auch in den Grundschulen wieder aufgenommen werden kann. Die Stadt Monheim sei sogar über die Anforderungen des Landes hinausgegangen und habe auch die Klassenräume mit Seife und Handtrockenmöglichkeiten ausgerüstet, erklärt Gebäudemanager Michael Lobe. „Ich halte dies als zusätzliches Angebot für die Handhygiene jedoch für sinnvoll, damit nicht alle Schüler zur Handhygiene in die Sanitärbereiche ausweichen müssen.“