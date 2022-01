Monheimer Schulen : Schulen sagen Infoabende für künftige Fünftklässler ab

Monheim Otto-Hahn-Gymnasium, Peter-Ustinov-Gesamtschule und Gesamtschule am Berliner Ring stellen Informationen zur Anmeldung im Internet bereit

(og) Künftige Fünftklässler können sich in wenigen Wochen für das Schuljahr 2022/2023 an den weiterführenden Schulen anmelden. Vor den Anmeldungen zwischen dem 14. und 16. Februar hatten das Otto-Hahn-Gymnasium, die Peter-Ustinov-Gesamtschule und die Gesamtschule am Berliner Ring Tage der offenen Tür und Infoabende geplant, die nun teilweise wieder abgesagt werden. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.