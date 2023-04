Am heutigen Jahrestag Monheimer Schüler machen Radio zu Tschernobyl

Unter dem Titel „Raketenabsturz“ gibt es aus dem Radio-Rakete-Studio im Sojus-7-Café „Zum goldenen Hans” alle drei Wochen kurze Beiträge zu verschiedenen Themen. Die Sendung ist ab 18 Uhr im Mitmach-Sender „Radio Rakete“ unter www.sojus7.de/radio zu hören. Heute jährt sich der Supergau im Sowjet-AKW Tschernobyl von 1986 zum 37. Mal. In den vergangenen Monaten haben sich die jungen Radiomoderatoren Roman, Ben und Julian intensiv mit der Kernschmelze in Reaktorblock 4 beschäftigt. In ihrer Sendung präsentieren die Gesamtschüler nun alle Fakten und sprechen auch mit verschiedenen Experten. Gemeinsam mit dem Lehrer für Naturwissenschaften, Jörn Guhlke, ergründen sie, was Radioaktivität ist und wie es zur Katastrophe kommen konnte. Die Monheimer Energieversorgung Mega erklärt, wie Strom funktioniert und wann es gefährlich wird. Und der Klang- und Medienkünstler Frank Schulte demonstriert, wie es heute in der Ruine des AKW klingt.