Grundstein für Halle am Schulzentrum Monheim ist gelegt Schüler freuen sich über „größte Turnhalle Europas“

Lilli, Pauline (beide 16) und Natalie (15) stehen während der Grundsteinlegung in der riesigen Baugrube für die Achtfachturnhalle am Schulzentrum Berliner Ring. Die Schülerinnen freuen sich, schon im nächsten Schuljahr in der „größten Turnhalle Europas“ Sportunterricht zu haben. „Unsere Halle jetzt ist alt und nicht mehr schön. Bald können mehr Schüler gleichzeitig Sportunterricht haben als bisher“, sagen die Drei und hoffen: „Vielleicht haben wir dann nicht mehr bis in den Nachmittag Sportunterricht.“