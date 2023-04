Otto-Hahn-Gymnasium Schüler überzeugen bei den Schach-Meisterschaften

In der WK IV, also der Wettkampfklasse für die Jahrgänge 2010 und jünger, traten die Nachwuchs-Talente in der Reihenfolge Younes Schalow, Alpay Kaymak, Elias Lim und Mika Kiss gegen 41 weitere Teams an. Die Vier überraschten mit tollem Kampf und schlugen sich äußerst erfolgreich, so dass am Ende ein vorher nicht erwarteter sehr guter 7. Platz errungen wurde. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Mika Kiss an Brett 4, der 6 von 7 möglichen Punkten einfuhr.