Monheim Einzelhandel : Monheimer Tor wird bald umgebaut

Monheim Zunächst ziehen die Händler aus den vorderen Ladenzeilen ins Rathauscenter um. Dann beginnt die Entkernung dieser Flächen. Im Frühjahr 2023 erfolgt die komplette Schließung des Fachmarktes.

(elm) Kaum, wenn das Rathauscenter am 29. September eröffnet hat, soll schon der Umbau des Monheimer Tores beginnen. So ziehen derzeit die Parfümerie Becker, Ernsting’s Family, Apollo-Optik und Maria’s Blumenwelt aus dem vorderen Teil des Monheimer Tores in die neuen Flächen des Rathauscenters um. Der Mode-Discounter Takko Fashion schließt am 17. September und wird erst 2024 nach dem Umbau wieder eröffnen.