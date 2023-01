Bauarbeiten in Monheim Schnellere Fahrt zur A 59

Statt jeder Menge rot-weißer Baken, einer engen, teilweise unübersichtlichen und häufig wechselnden Verkehrsführung – die Autofahrer gerade in der dunklen Jahreszeit vor einige Herausforderungen stellte – können diese jetzt ganz entspannt von der A 59 abfahren und schneller in die Monheimer Innenstadt gelangen. Die Arbeiten an der Anschlussstelle sind abgeschlossen.