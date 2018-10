Monheim: Schnellbusse  und Nachtexpress sind vom 5. bis 11. November gratis.

MONHEIM Mehrere Monheimer Buslinien sind vom 5. bis 11 November gratis nutzbar.

Nach Angaben von BSM-Geschäftsführer Detlef Hövermann können die beiden Schnellbus-Linien im genannten Zeitraum wochentags gratis genutzt werden. Am Wochenende kostet die Fahrt in den drei Nachtexpressen NE12, NE13 und NE14 nichts. Jakobs: „Da steht auch dem sicheren Heimweg nach ein paar Bierchen beim Schelmenwecken am Sonntag zum Beispiel nichts mehr im Wege mit Blick auf den Fahrpreis.“