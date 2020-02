Monheim Autonome Busse : Schnee bremst autonome Busse bei der Premiere aus

Reinhild und Jürgen Brenke haben aus Neugier schon einmal Platz genommen im A01er Bus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Start des Linienbetriebs verläuft zunächst holperig. Die Sensoren werten Schnee als Hindernis und bleiben kurzzeitig stehen.

Tag 1 ist da. Die automatisiert fahrende Busflotte (fünf) nimmt ihren Betrieb auf. Alles ist vorbereitet, die Busse aufgetankt, die Operator genannten Busbegleiter stehen bereit. Der Fahrplan der Linie A01 hängt an Bussteig 7 aus. Doch es schneit. Und die Sensoren, die zur Steuerung der automatisiert fahrenden Busse Signale liefern, melden: „Hindernis“. Die Busse bleiben stehen.

„Wir haben während der Testphase keinen Tag Schnee gehabt“, sagt Axel Bergweiler, Leiter autonome Busse bei den Bahnen der Stadt Monheim (BSM). „Dass es einen so großen Unterschied macht, ob es regnet oder schneit, war uns nicht bewusst“, sagt Bergweiler. „Wir lernen ständig dazu.“ Als der Schnee ein wenig nachlässt starten die Busse im 15-Minuten-Takt zur Tour durch die Altstadt und zurück. Michael Tiefersberg aus Monheim fährt mit. „Ich bin neugierig“, sagt er und will einfach ’mal testfahren. Vom Bussteig 7 geht es über die Krischerstraße zur Lottenstraße. Der Bus rollt. Ob der Bus eine Klimaanlage hat, will er wissen. „Ja.“ Und wieweit er mit einer Aufladung kommt. „Etwa acht Stunden, je nachdem ob Heizung, Klimaanlage oder Scheibenwischer an sind“, erklärt Horst Schachner, der auf dem blau eingezeichneten Kreis mit dem Schriftzug Operator steht. Er steuert via Joy Stick den Bus um Baustellenfahrzeuge herum. Der nimmt seine Fahrt Richtung Altstadtkirche wieder auf, mit 16 km/h. Und dann fallen wieder Flocken. Und der Bus steht. Stop and go geht es weiter, bis der Schneeregen so dicht wird, dass der Operator immer häufiger eingreifen muss und die Runde abbricht. „Bei manueller Steuerung fährt der Bus nur fünf Kilometer pro Stunde. Um den Verkehr nicht zu behindern, haben wir erst einmal abgebrochen“, sagt Bergweiler.

Glücklicherweise sind die Temperaturen über den Tag gestiegen, der Schnee bleibt aus und der Betrieb läuft wie geplant. „Für die Zukunft wissen wir nun, dass wir bei Schnee erst gar nicht starten“, sagt Bergweiler. Die gewonnenen Informationen geben die BSM an den Hersteller Easy Mile weiter. „Das ist eine Aufgabe für Ingenieure“, ergänzt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Er setzt darauf, dass mit regelmäßigen Updates der Software die Entwicklung voranschreitet. „Vieles ergibt sich eben erst aus dem Betrieb“, sagt er und betont, dass an autonom fahrende Fahrzeuge viel höhere Sicherheitsstandards angelegt werden, als an Fahrzeuge mit Fahrer. „Solche oder ähnliche Situationen werden wir deshalb immer wieder haben.“ Die Technik sei zwar weit ausgereift, könne aber noch nicht alles. So geht er zum Beispiel davon aus, dass die Bestätigung eines Operators zur Weiterfahrt an einem Zebrastreifen oder etwa beim Einbiegen in einen Kreisverkehr, irgendwann nicht mehr nötig sein wird.

Der Fahrplan des A01 hängt an Bussteig 7. Foto: RP/Heike Schoog