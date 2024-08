Im August in Monheim Schlagerabende mit Abba-Hits im Pfannenhof

Monheim · Am 14. und am 15. August finden im Pfannenhof in Monheim zwei Schlagerpartys mit Live-Musik statt, bei denen auch Hits von Abba gespielt werden. Was Besucher genau erwartet und wie viel der Spaß kostet.

05.08.2024 , 09:00 Uhr

„Abba bitte mit Schlager“ kommt nach Monheim. Foto: Show-Bizz-Enterprise GmbH

Unter dem Motto „Abba bitte mit Schlager“ finden am Freitag, 13. August, und am Samstag, 14. August, zwei Schlagerabende im Pfannenhof, Turmstraße 2-6, statt. Die Partys beginnen jeweils um 19 Uhr und sowohl Abba- als auch Schlager-Fans sind eingeladen zum Mitsingen und zum gemeinsamen Feiern. Ende soll gegen 22.15 Uhr sein. Zwei Sängerinnen und zwei Sänger interpretieren die Geschichten, die Schlager-Stars wie Jürgen Drews, Roland Kaiser, Maite Kelly, DJ Ötzi, Helene Fischer, Marianne Rosenberg oder Howard Carpendale in ihren Liedern erzählen. Und wenn das Ensemble immer wieder die Popgruppe Abba zelebriert, kommen alle Fans auf ihre Kosten. Zwischen den einzelnen Akten der Show wird den Zuschauern ein Vier-Gänge-Menü serviert. Die Sänger spielen ausgewählte Top-Schlager aus 80ern bis heute, von „Dancing Queen“ und „ Waterloo“ bis „Marmor, Stein und Eisen“ und „Atemlos“. „Gute Laune und ausgelassene Stimmung sind hier Programm. Wir erzählen von Liebe, Wahnsinn, Sehnsucht, Freude und tanzen atemlos durch die Nacht“ kündigt der Veranstalter an. Weitere Informationen sind online bei tatort-dinner.de oder telefonisch unter der Tatort-Dinner-Kartenhotline (Tel.: 02327 / 9918861) sowie am Veranstaltungsort (Tel.: 02173 / 690318) erhältlich. Auf diesem Weg sind auch Kartenreservierungen möglich. Der Preis für ein Ticket beträgt 89 Euro.

(gg)