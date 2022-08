Konzert auf der Bürgerwiese in Monheim : Schlagernacht mit Oli P. statt Ross Antony

Konzert auf der Bürgerwiese in Monheim

Monheim Wie die Monheimer Kulturwerke mitteilen, kann Schlagersänger und Entertainer Ross Antony nicht bei der Schlagernacht am Rhein am Freitag, 12. August, auf der Baumberger Bürgerwiese auftreten.

Oli P. dürfte nicht nur Schlager-Fans geläufig sein. Denn der Sänger ist auch als Schauspieler und Moderator. Neben seiner vielfältigen Moderationstätigkeit hat Oliver Petszokat, wie Oli P. im richtigen Leben heißt, die Schlagerwelt wie im Flug erobert. Einem Abend mit gefühlvollen Momenten, aber auch Stimmung und guter Laune steht also nichts im Weg. Von „Mach ma laut“, „Nicht länger mit ihr teilen“ über „Girl aus’m Pott“ bis „La vita e Bella“ und natürlich „Ein Stern“ – die Stars werden auf der großen Open Air-Bühne am Rhein an diesem Abend die Herzen aller Schlagerfans höherschlagen lassen.