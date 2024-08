Am 18. August in Monheim Schlagergottesdienst in der Baumberger Friedenskirche

Wie bei den vorherigen Gottesdiensten ist Zeit zum Feiern, Tanzen und Singen. Während des Gottesdienstes wird den zehn Geboten sowie unseren Lastern nachgegangen. Das Musikrepertoire ist abwechslungsreich: Von den „Höhnern“ über Nina Hagen, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen hin zu Peter Alexander. Pfarrer Malte Würzbach freut sich schon „auf eine volle Hütte“ am Sonntag, 18. August, um 18 Uhr in der Friedenskirche Baumberg in der Schellingstraße 13.