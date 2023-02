Rhein bei Monheim Schiff kollidiert mit Bootssteg am Rhein

Ein Tankmotorschiff auf dem Rhein ist am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr bei Monheim-Baumberg mit einem Bootssteg kollidiert.Zu dieser Zeit war es in Richtung Düsseldorf unterwegs und hatte keine Fracht an Bord. Wie die Polizei Duisburg mitteilte, riss das Schiff mit seiner rechten Bordseite den Steg ab und verschob ihn dabei um ein paar Meter. Dabei wurden die Landungsbrücke und ein Stahlseil beschädigt. Verletzt wurde niemand, umweltschädliche Substanzen wurden ebenfalls keine freigesetzt.