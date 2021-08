Monheim : Schelmenturm leuchtet wieder

Monheim Das Monheimer Wahrzeichen mit seinen 26 Metern Höhe sieht nach der Sanierung wieder so aus, wie es einst geschaffen wurde.

(pc) Rund zwei Jahre nach der Einhausung leuchtet der Schelmenturm in Monheim wieder. Das historische Gebäude ist seit Ende 2019 für Sanierungsarbeiten am Mauerwerk eingerüstet. Der rund 600 Jahre alte Turm ist in vielen Bauabschnitten mit spätmittelalterlichen Ziegeln, die Ende des 15. Jahrhunderts in Köln für die Zunft festgeschrieben worden waren, errichtet worden. Das Monheimer Wahrzeichen mit seinen 26 Metern Höhe sieht nach der Sanierung wieder so aus, wie es einst geschaffen wurde. Für die denkmalgerechte Sanierung wurde Fugenmörtel benutzt, der an damalige Zeit angepasst ist. Optisch sichtbar wird nach der Fertigstellung vor allem die neue Farbe. Die Fugen sehen eher gelblich aus, statt zementgrau. Der Name „Schelmenturm“ ist jünger als das Bauwerk. Bis Ende des 19. Jahrhunderts ist in Dokumenten meist vom „alten Thurm“ die Rede. RP-Foto: RALPH MATZERATH