Schach Online : Schach:Jugend trifft sich zum Online-Turnier

Monheim Einmal gegen BB8 antreten, den sympathischen Druiden aus Stars Wars, gegen Künstliche Intelligenz also. Davon träumen nicht nur der zwölfjährige Tristan und der zehnjährige Younes.

(og) Doch bis es soweit ist, muss der Nachwuchs im Schachclub Monheim/Baumberg 1958 mit Online-Varianten vorlieb nehmen. Die Jugend des Clubs trifft sich jeden Mittwoch um 18 Uhr am Computer zu einem Schachturnier. Beim letzten Turnier wurde Tristan Dritter: „Leider habe ich im entscheidenden Kampf bei ausgeglichener Stellung Remis anbieten wollen, aber versehentlich ,Aufgabe’ angeklickt.“ Alle weiteren Schachenthusiasten in Jugend- und Erwachsenenalter treffen sich jeden Freitag um 20 Uhr ebenfalls zu einem Online-Schachturnier. Spielwillige sind willkommen und können sich über die Homepage des Vereins bezüglich einer Teilnahme informieren. „Auch in Zeiten von Corona müssen wir auf unsere Spielabende nicht verzichten“, sagt der erste Vorsitzende Daniel Schalow.