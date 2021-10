In der Friedenskirche : Sanfte Dudelsack-Klänge für kleine Musikfans

Monheim Die Regisseurin und Kulturvermittlerin Stephanie Riemenschneider hat ein Konzert für Kinder bis drei Jahren im evangelischen Gemeindezentrum Baumberg organisiert. Kindergartenkinder und Eltern mit ihrem Nachwuchs lauschten dort begeistert den keltischen Klängen.

„Vor zwei Jahren hat uns Stephanie Riemenschneider angefragt, ob wir so etwas machen wollen“, erinnert sich Mathias Hudelmayer (Cello und Gesang), der bereits seit rund zwanzig Jahren mit Nelah Moorlampen (Gesang, Gitarre, Whistles) Musik macht. Vor sechs Jahren kam Gesa Koslowski (Gesang, Dudelsack, Cajon, Whistles) dazu. „Wir fanden das spannend“, sagt Mathias Hudelmayer. Damals wurde das Konzert in Düsseldorf aufgeführt.

Die Größeren tanzen und springen im Saal herum, so dass auch die Musiker ihre Freude haben. „Es ist so süß, wenn man sieht, wie sie klatschen oder mittanzen“, sagt Gesa Koslowski und Mathias Hudelmayer fügt hinzu: „Und wenn sie in Augenkontakt treten.“ So nahm Celtic Circle das Publikum für ein Stündchen musikalisch mit in keltische Sphären.