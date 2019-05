Monheim : Kreisel ist am Wochenende gesperrt

Monheim Für eine zweite Asphaltschicht müssen die Sandstraße und der Bereich des Kreisverkehrs Monheimer Straße von Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 4 Uhr, gesperrt werden.

Während der Sperrung am Wochenende fahren die Buslinien 777 und 789 Umleitungen: Die Busse der Linie 777 fahren in Richtung Langenfeld ab der Haltestelle „Mühlenfeld“ und in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Grießstraße“ eine neue Route. Die Haltestelle „Grießstraße“ in Richtung Langenfeld wird an die Haltestelle „Baumberg Kirche“ verlegt. Die Busse der Linie 789 fahren in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Rheinpark“ und in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Grießstraße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Kielsgraben“ in Richtung Düsseldorf wird an die Haltestelle „Kielsgraben“ der Linie 777 verlegt. Die Haltestelle „Grießstraße“ in Richtung Düsseldorf rückt an die Haltestelle „Baumberg Kirche“. Es kann zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.