Corona-Krise : Monheim sagt Frühlingsfest mit Einkaufssonntag ab

Monheim/Langenfeld „Fehlende Planungssicherheit“ für den 26. April.

Der heimische Einzelhandel muss nach der corona-bedingten wochenlangen Schließung der meisten Läden bis mindestens zum 19. April einen weiteren Nackenschlag hinnehmen: Das für den 26. April geplante Monheimer Frühlingsfest, traditionell der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr, Marketingschlager und Umsatzbringer, ist abgesagt. Die Stadt Monheim sah sich am Freitag zu diesem Schritt gezwungen, weil ungewiss ist, ob das öffentliche Leben ab dem 20. April wieder hochgefahren wird. „Um ein Fest für tausende Besucher in der Innenstadt zu organisieren, benötigen alle beteiligten Akteure in den kommenden Wochen jedoch absolute Planungssicherheit“, begründet die Stadt die Absage des mit zahlreichen Aktionen verbundenen Shopping-Sonntags.