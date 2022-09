Selbstversuch : Rundfahrt in einem autonomen Bus

Monheim Seit einiger Zeit ist der autonome Bus in der Stadt unterwegs. Die Meinungen darüber sind geteilt. Wir machen einen Selbstversuch und fahren mit.

Seit 2020 werden in Monheim fünf autonome Busse getestet. Der selbstfahrende ÖPNV ist mit sechs Sitzplätzen ausgestattet. Die Sitze sind jedoch nicht wie in einem normalen Bus hintereinander, sondern nebeneinander angeordnet. Außerdem gibt es Haltegurte, falls Fahrgäste stehen müssen. Besonders an dem kleinen Bus ist, dass man sich anschnallen muss. Die Sicherheitsvorkehrung wird getroffen, da die Busse oft ruckartig bremsen. Viele unachtsame Autofahrer kommen den Bussen zu nah, die Sensoren erkennen dann eine Gefahrensituation.

Er berichtet, dass der Bus hauptsächlich von älteren Leuten genutzt werde, die es zu Fuß nicht mehr so gut zum Einkaufen schaffen. Am Wochenende kämen aber auch Menschen von außerhalb, um die selbstfahrenden Fahrzeuge auszuprobieren.

Die Route des Busses beginnt am Busbahnhof. Die Busse kommen im 15-Minuten-Takt. Wegen der vielen Baustellen, fährt der Sechssitzer momentan eine Umleitung an der evangelischen Kirche vorbei und durch die Altstadt. Normalerweise führt die Route über die Alte Schulstraße. Auch durch die Fußgängerzone in der Altstadt darf der kleine Bus fahren. Von innen ist der Bus modern ausgestattet, es gibt einen Monitor auf dem die Haltestellen angezeigt werden und eine Sprachansage, wie in einem richtigen Bus. Eine Runde mit dem Bus dauert rund 20 Minuten. Zwischendurch steigen Fahrgäste hinzu. Zuerst eine junge Frau, auf dem Weg zum Einkaufen. Dann folgen an der nächsten Haltestelle drei kleine Jungen. Der Bus ist nun voll.