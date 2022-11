Kartenverlosung RP verlost Karten für die Band Paveier und Gäste

(og) Die Paveier bringen am Samstag, 9. Dezember, weihnachtliche Stimmung nach Monheim. Mit der Konzertreihe Kölsche Weihnacht – Paveier & Gäste sind sie in der Aula am Berliner Ring zu Gast. Rund um das Fest präsentiert die Band alte und neue weihnachtliche Lieder in kölscher Sprache. Die Paveier bringen Gäste mit. Unter anderem kommen Kabarettist Marc Metzger, die kölschen Newcomer Auerbach, die Sopranistin Constanze Störk und das Streichensemble des WDR-Rundfunkorchesters. Gemeinsam wollen sie ein Glanzlicht in der oft hektischen Vorweihnachtszeit setzen. Mit ein bisschen Glück können RP-Leser Karten gewinnen. Die RP verlost zweimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Dienstag, 29. November, 12 Uhr, eine E-Mail an langenfeld@rheinische-post.de. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt, die Gewinner benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.