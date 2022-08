Im September : Rotes Kreuz ruft zu Blutspende auf

Monheim Besonders chronisch Kranke und Krebspatienten sind auf eine fortlaufende Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen.

Das Deutsche Rote Kreuz lädt für Montag, 5. September, 10 bis 14.30 Uhr zur Blutspende ins Spendemobil am Rathaus, Alte Schulstraße ein. Blutspenden seien im Sommer besonders wichtig, es komme es auf jede Spende an. Der Bedarf an Blutspenden mache keine Sommerpause – anders als viele Menschen, die während der Sommermonate Urlaub machten. Aber auch die Hitze oder das Freizeitverhalten wirkten sich negativ auf das gesamte Blutspendewesen aus. Besonders chronisch Kranke und Krebspatienten seien auf eine fortlaufende Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Viele benötigten Thrombozyten (Blutplättchen), die nur vier Tage haltbar seien. Die Krankenhäuser könnten deshalb keinen Vorrat anlegen. Das DRK bittet, sich vorab unter www.blutspende.jetzt einen Blutspendetermin zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit Blut spenden. Eine 3G-Regelung bei Blutspendeterminen gebe es nicht mehr. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske) bestehe weiter.