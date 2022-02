Der Zug zieht : Ukraine-Krise überschattet Rosenmontagszug

Asterix uns Obelix erobern mit ihrem Mottowagen die Bleerstraße in Monheim. Foto: RP/dorothee schmidt-elmendorff

Monheim Krieg in der Ukraine überschattet auch den Karnevalszug in Monheim. Coronabedingt waren ohnehin weniger Zuschauer zugelassen.

Los geht es. In Monheim zieht der Zug, wenn auch in deutlich abgespeckte Form : Die Gromoka-Chefs laufen mit Plakaten gegen den Krieg in der Ukraine vorne weg. Es folgen deutlich weniger Wagen als sonst. Auch die Zuschauerreihen lassen die coronabedingt gewünschten Lücken. Die Faben Geld und Blau als Solidaritätsbekundung mit den Ukrainern dominieren.