Monheim Ronan Keating tritt beim Monheimer Sommer auf

1993 fing er als Leadsänger der Teenie-Band Boyzone an. Im Laufe seiner Karriere war er als Sänger, Rundfunksprecher, Fernsehmoderator, Schauspieler und aktuell Jurymitglied der deutschen Casting-Show „The Voice of Germany“ tätig. 1999 startete er eine äußerst erfolgreiche Solokarriere mit Hits wie „When you say nothing at all“... „Life Is a Rollercoaster“... „If Tomorrow Never Comes“. In seiner Zeit als Solo-Künstler hat Ronan Keating insgesamt zwölf Alben veröffentlicht, die sich auf über 25 Millionen Tonträgern verkauften. Karten können bei Eventim online für 79 Euro (zuzüglich Gebühr) erworben werden.