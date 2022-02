Museumsshop mit neuen Angeboten : Römisches Museum öffnet wieder

Das Römische Museum ist im Uneso Weltkulturerbe Haus Bürgel in Baumberg beheimatet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Veranstaltungsprogramm für die erste Jahreshälfte liegt aus. Gemeinsam mit der Biologischen Station und der Kaltblutpferdezucht Reuter verspricht eine bunte Mischung aus Mitmach-Aktionen, Vorträgen und Kinderprogramm Unterhaltung.

Die Winterpause des Römischen Museums auf Haus Bürgel endet am kommenden Samstag, teilen die Veranstalter mit. Interessierte Besucher können dann an den Wochenenden und Feiertagen wieder das im Sommer 2021 zum Unesco-Welterbe ernannte Haus Bürgel am Urdenbacher Weg in Baumberg entdecken. Neben einem neuen Veranstaltungsprogramm für die erste Jahreshälfte gebe es eine erweiterte Produktauswahl im Shop des Römischen Museums sowie spannende Vorträge und öffentliche Führungen, heißt es weiter.

Wie gewohnt, könnten Besucher aller Altersgruppen in den Ausstellungsräumen und auf dem archäologischen Außenpfad in die römische Vergangenheit eintauchen und die ereignisreiche Geschichte der Hofanlage entdecken. Wer sich zudem für Anekdoten aus dem römischen Alltag interessiere und Wissenswertes rund um Haus Bürgel erfahren möchte, sei bei der öffentlichen Führung an jedem ersten Sonntag im Monat genau richtig. Am kommenden Sonntag, den 6. Februar begleitet der Museumsführer Wolfgang Drees ab 15 Uhr Gäste durch die Ausstellung. Die Teilnahme kostet fünf Euro und ist mit einem 2G-Nachweis ohne Voranmeldung möglich. Zudem werden an jedem letzten Samstag im Monat auch Gehörlosenführungen in Gebärdensprache angeboten.

Pünktlich zum Saisonauftakt liege das neue Veranstaltungsprogramm für die erste Jahreshälfte aus und könne auch online auf www.hausbuergel.de eingesehen werden. Gemeinsam mit der Biologischen Station und der Kaltblutpferdezucht Reuter verspreche eine bunte Mischung aus Mitmach-Aktionen, Vorträgen und Kinderprogramm Unterhaltung für jeden Geschmack, so die Veranstalter.

Los geht es am Samstag, 19. Februar, um 15 Uhr mit einem Vortrag von Mario Becker zur Beutekunst in der Antike. Hierbei werden die bedeutendsten Beispiele des antiken Kunstraubes vorgestellt und seine Hintergründe und Methoden anschaulich erläutert. Die Teilnahme kostet sieben Euro inklusive eines Getränkes. Um Anmeldung unter www.hausbuergel@monheim.de oder 02173/ 951 8930 wird gebeten.

Die zweimonatige Winterpause wurde auch dazu genutzt, das Sortiment des Museumsshops zu erweitern. Neben den beliebten Bürgeler Obstbränden, Honig aus der Urdenbacher Kämpe und einem mit dem Teehaus am Rathaus eigens für Haus Bürgel kreierten Bürgeler-Limeszauber-Tee finden sich nun auch selbstgemachte Fruchtaufstriche des kleinen Unternehmens „FruchtNatur“ aus Langenfeld im Sortiment lokaler Angebote.

In den nächsten Wochen könne außerdem ein familienfreundlicher Audio-Guide ausprobiert werden, und in den Museumsshop ziehen hochwertiges römisches Holzspielzeug und andere Mitbringsel ein, so die Veranstalter.

Ein spontaner Ausflug ist bereits an diesem Wochenende zu den gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr möglich. Innerhalb des Museums gilt die 2G Regel und Maskenpflicht. Weitere Infos und das vollständige Programm für die erste Jahreshälfte unter: www.hausbuergel.de.

