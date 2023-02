Kunst in Monheim Theaterstar Robert Wilson plant Sound-Stube

In der unmittelbaren Hüttenumgebung werden konisch ins Erdreich führende Klangbrunnen in die Parklandschaft ragen. Aus ihnen erklingen – in einer Dauerschleife – Texte, die Ulla Hahn zum Teil eigens für dieses Projekt verfasst hat. „Das ist etwas Besonderes, dass Ulla Hahn für uns eine Auftragsarbeit ausführt“, erklärte Daniel Zimmermann im Kulturausschuss. Er ist überzeugt, dass die Texte auch langfristig nichts von ihrer Faszination einbüßen, sie handelten von der Beziehung des Menschen zur Natur. Bekanntermaßen widmet sich die Autorin auch in ihrem Roman „Tage in Vitopia“ der großen Frage, warum die Menschheit wider besseren Wissens die Erde zerstöre.