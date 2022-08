Monheim : Riverboat Shuffle wird auf 18. September verlegt

Die Riverboat Shuffle mit dem Ausflugsschiff «MS Loreley» soll nun am Sonntag, 18. September, starten - wenn der Rhein bis dahin genügend Wasser führt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Monheim (elm) Die ursprünglich für Sonntag, 21. August, von den Monheimer Kulturwerken in Kooperation mit Jazz in Monheim geplante Riverboat Shuffle kann aufgrund des extremen Niedrigwassers nicht stattfinden.

Das An- und Ablegen am Monheimer Schiffsanleger ist aktuell nicht möglich.

Mit Sonntag, 18. September, können die Kulturwerke aber einen Ersatztermin für die Tagestour anbieten. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Falls sich die Wasserstände im kommenden Monat nicht stabilisieren sollten, werden die Ticketinhaber rechtzeitig informiert. Joe Wulff & the Gentlemen of Swing werden an dem Nachholtermin nicht vertreten sein, dafür konnte mit Bert Brandsma, Klarinettist von Joe Wulff, und seinem Swing-, Jazz- & Blues-Orchester adäquate musikalische Protagonisten gefunden werden.