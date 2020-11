Monheim Weinwochen : Monheimer trinken Rheingau-Riesling

Tina Gethmann serviert Siegerwein in der Biermanufaktur. Foto: Stadt Monheim/Birte hauke

Monheim Zwei Wochen lang haben Monheims Gastwirte zur Weinprobe eingeladen. Jetzt steht der Sieger fest. Der beliebteste Altstadt-Wein ist demnach der Riesling von Robert Weil.

(og) Im Oktober haben Monheims Wirte in der Altstadt Italiener, Franzosen und Südafrikaner ausgeschenkt. Auch Weine aus der Pfalz und von der Nahe haben Gäste bei den Weinwochen probiert. Aus allen Sorten, angeboten von zehn Wirten, haben Besucher ihren Favoriten ausgewählt: Der beliebteste Altstadt-Wein ist demnach der Riesling von Robert Weil aus dem Rheingau, den die Biermanufaktur ausschenkt, teilt die Stadt mit. Der zweite Platz geht an La piccola enoteca für einen Lagrein von Ferruccio Carlotto aus Südtirol und der dritte Platz an den Pfannenhof für einen Pintoage von Laborie aus Südafrika.