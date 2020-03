Monheim Rheinwiesenfarm : Rheinwiesen-Farm hat jetzt eine Streuobstwiese

Fünf große alte Obstsorten hat Detlev Garn auf der Rheinwiesen-Farm pflanzen lassen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Detlev Garn und sein Team haben durch Crowdfunding über 7.000 Euro eingenommen, für die er fünf große Obstbäume kaufte.

Auf einem von Detlev Garn gepachteten Grundstück auf den Baumberger Rheinwiesen soll ein außerschulischer Lernort für die Natur- und Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen entstehen. Dessen Bestandteile sollen unter anderem ein Bio-Schulgarten, ein Lehrbienenstand, die Haltung alter Nutztierrassen – und eine Streuobstwiese mit alten Obstsorten sein. Am Freitag vergangener Woche hat dieser Plan nunmehr sichtbar Gestalt angenommen – fünf große Obstbäumen wurden gepflanzt, die mit ihren 15 bis 18 Jahren bereits eine Krone ausgebildet haben und schon bald Erträge liefern werden. Sie heißen Mirabelle von Nancy, Hauszwetschge, Cox Orange, Roter Eiserapfel und „Dönissens Gelbe Knorpel“, eine gelbe Süßkirsche. „Die kriegt man nicht im Supermarkt“, versichert Garn, der viel von seinem Großvater, einem Fachbeirat für Gartenbau und Landwirtschaft, gelernt hat.

2019 hatte Garn für insgesamt 20 seiner Teilprojekte ein Crowdfunding mit der VR-Bank initiiert, bei dem 145 Unterstützer dem Förderverein Rheinwiesen-Farm mehr als 7.000 Euro gespendet hatten. Je 1.500 Euro investierte der Verein nunmehr in die Anschaffung der Obstbäume. Vier starke Helfer hatten sich auf Garns Facebook-Appell hin für die Pflanzaktion gemeldet. Sie rollten die Bäume an ihren Wurzelballen in die zuvor vorbereiteten Pflanzgruben, stellten sie aufrecht hin, rahmten die Wurzeln mit drei Holzpfosten ein und versahen sie mit einem Schutz gegen Wühlmäuse.

Detlev Garn hätte bei diesem Projekt gerne von dem neu eingerichteten städtischen Fördertopf profitiert, mit dem Peto die Anpflanzung von ökologisch wertvollen Bäumen in Privatgärten unterstützen möchte. Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion im Dezember in den Rat eingebracht. Garn beantragte die Kostenübernahme für acht Obstbäume. Die Vorlage mit den Förderrichtlinien werde aber – wegen der Coronakrise – erst in der übernächsten Sitzung des Planungsausschusses am 28. Mai zur Abstimmung vorliegen, erklärt Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Bauwesen. Fördermittel von 50.000 Euro seien bereits in den Haushalt eingestellt.

Neben der Natur- und Umweltbildung widmet sich Garn natürlich auch dem Erhalt der Artenvielfalt und dem Wildbienenschutz. „Wir haben schon gute Erfolge bei der Biotop-Pflege für Schmetterlinge erreicht: 100 Schmetterlinge habe wir gezählt.“ Auch die Obstbäume bildeten ein Biotop: Die Rinde biete im Winter einen Unterschlupf für Käfer, die Vögel ernährten sich von Läusen, Maden und Raupen auf den Blättern. Dennoch stößt der Schulgarten immer wieder an bürokratische Hürden. Auf Geheiß der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises musste Garn 90 Prozent der Aufbauten in dem im Landschaftsschutzgebet gelegenen Areal wieder entfernen, darunter den kompletten Schulgarten einschließlich der Sitzecke. „Das, was der Antragsteller vorhatte, ging planungs- und landschaftsrechtlich nicht. Deshalb hatte er seinen Bauantrag zurückgezogen“, sagt Daniela Hitzemann, Sprecherin der Kreisverwaltung Mettmann. Die Einzelmaßnahmen, wie die Obststreuwiese, seien aber sowohl mit dem Kreis als auch der Biostation abgestimmt.