Monheim : Beim Rheinrock-Festival gehen zehn Bands an den Start

Monheim Der Verein Rhein-Rock hat für den 31. August auf der Baumberger Bürgerwiese wieder ein Open-Air-Konzert organisiert. Es gehen zehn Bands an den Start. Mit dabei sind Clean Slate, Wednezday Weekend, The Doghunters, Dystopera, Glass Head, Gottfried, Kw!

rl, Bad Bone Junction, Serious Black und der Headliner: The O’Reillys and The Paddyhats. Einlass auf der Bürgerwiese am Kielsgraben ist ab 13 Uhr. Der Eintritt kostet 11,50 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Tages- und Abendkasse.