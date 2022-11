Rheinpromenade in Monheim Mehr Platz für Radler auf der Promenade

Sie alle wollen möglichst nah an den Rhein. Deshalb nutzen viele Radfahrer den Weg an der Rheinpromenade zwischen Kapellenstraße und Wanderparkplatz Am Kielsgraben auf der falschen Seite. Konflikte mit entgegenkommenden Zweiradfahrern und Fußgängern sind vorprogrammiert. Dieses Dilemma soll nun beim Ausbau der Promenade behoben werden. Die Politiker im Stadtplanungsausschuss trafen am Donnerstag einstimmig den Baubeschluss. Die Grünen enthielten sich.