Inzwischen sinkt das Wasser : Rheinpegel steigt bis auf 8,06 Meter

Monheim/Langenfeld Inzwischen sinkt das Wasser. Am Sonntag waren es 7,50 Meter, für Montag werden 7,22 Meter erwartet.Voraussichtlich bis Mitte der Woche bleibt der Urdenbacher Weg zwischen Baumberg und Urdenbach gesperrt.

Der Rhein in Monheim hat um ein Uhr in der Nacht zu Samstag mit einem Pegel von 8,06 Metern seinen höchsten Stand während des Sommerhochwassers erreicht. Seitdem gehen die Fluten langsam wieder zurück und hinterlassen am Ufer Schlamm und Unrat, berichtet Deichgraf Rainer Fester. Er war am Sonntag entlang des Deichs unterwegs, um zu überprüfen, ob Schäden entstanden sind. Glücklicherweise sei der Schutzwall in einem guten Zustand und es gebe keine Probleme. Fester berichtet, er habe an einigen Stellen die Absperrungen wieder aufstellen müssen, die Schaulustige einfach umgekippt oder zur Seite geräumt hätten. Der Rheinbogen bliebe weiterhin gesperrt, Hundehalter sollten ihre Vierbeiner an der Leine lassen, damit sie keine Hasen oder Fasane jagen. Die Wildtiere hätten wegen des Hochwassers nur wenige Rückzugsmöglichkeiten. Spaziergänger sollten auf dem Deich bleiben.